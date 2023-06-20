Разница велика: как отличаются выплаты военных
20 июня 2023, 12:12Читати новину українською
Военные получают денежное довольствие (аналог зарплаты) в зависимости от своей должности и выслуги, однако это еще не все выплаты. Также у них есть право на доплаты от 30 до 100 тысяч гривен.
Из чего состоит зарплата военных
По сути зарплата военных состоит из двух главных частей, это:
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- денежное довольствие (основная зарплата), зависящее от должности, звания и выслуги лет и так далее;
- денежное вознаграждение установлено по инициативе президента на период военного положения (30, 50 и 100 тысяч).
В свою очередь денежное вознаграждение выплачивается бойцам в зависимости от расположения и функции, выполняемой им во время войны. Их распределение выглядит следующим образом:
- 100 тысяч гривен – военные, которые находятся непосредственно на линии столкновения.
- 50 тысяч гривен – те, кто выполняет боевое задание в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется задание.
- 30 тысяч гривен – военнослужащие, находящиеся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочники и курсантов военных вузов, офицеры управлений и штабов.
Каков реальный размер выплат
Приведем несколько примеров, как выглядят выплаты военных с доплатами в 100 и 30 тысяч гривен. Итак, зарплата с учетом денежного вознаграждения в 100 тысяч гривен:
- Командир бригады – 150173 гривен.
- Командир батальона – 136 481 гривна в месяц.
- Командир роты – 131224 гривен.
- Командир взвода – 128229 гривен.
- Главный сержант роты – 126 094 гривен.
- Рекрут – 120130 гривен.
Зарплата с учетом вознаграждения в 30 тысяч гривен:
- Командир бригады – 62 962 гривен.
- Командир батальона – 54 362 гривны.
- Командир роты – 50774 гривен.
- Командир взвода – 49 095 гривен.
- Главный сержант роты – 46 928 гривен.
- Рекрут – 43175 гривен.