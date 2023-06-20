Разница велика: как отличаются выплаты военных

Военные получают денежное довольствие (аналог зарплаты) в зависимости от своей должности и выслуги, однако это еще не все выплаты. Также у них есть право на доплаты от 30 до 100 тысяч гривен.

Из чего состоит зарплата военных

По сути зарплата военных состоит из двух главных частей, это:

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денежное довольствие (основная зарплата), зависящее от должности, звания и выслуги лет и так далее;

денежное вознаграждение установлено по инициативе президента на период военного положения (30, 50 и 100 тысяч).

В свою очередь денежное вознаграждение выплачивается бойцам в зависимости от расположения и функции, выполняемой им во время войны. Их распределение выглядит следующим образом:

100 тысяч гривен – военные, которые находятся непосредственно на линии столкновения.

– военные, которые находятся непосредственно на линии столкновения. 50 тысяч гривен – те, кто выполняет боевое задание в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется задание.

– те, кто выполняет боевое задание в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется задание. 30 тысяч гривен – военнослужащие, находящиеся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочники и курсантов военных вузов, офицеры управлений и штабов.

Каков реальный размер выплат

Приведем несколько примеров, как выглядят выплаты военных с доплатами в 100 и 30 тысяч гривен. Итак, зарплата с учетом денежного вознаграждения в 100 тысяч гривен:

Командир бригады – 150173 гривен.

Командир батальона – 136 481 гривна в месяц.

Командир роты – 131224 гривен.

Командир взвода – 128229 гривен.

Главный сержант роты – 126 094 гривен.

Рекрут – 120130 гривен.

Зарплата с учетом вознаграждения в 30 тысяч гривен: