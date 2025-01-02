Якими будуть зарплати та доплати військовослужбовців у 2025 році

2 січня 2025, 16:02
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Автор: Дарія Подвишенна

З 1 січня 2025 року зарплати українських військових не зміняться, якщо бюджет країни не зазнає змін. Наразі перегляд виплат можливий лише за умови коригування фінансового плану з урахуванням інфляції та зростання цін.

Як нараховуються виплати військових

Виплати військовослужбовцям нараховуються відповідно до положень Закону "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" та Постанови Кабміну № 168, повідомляє 24 Канал.

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 Законом передбачені такі щомісячні додаткові виплати:

  • 30 тисяч гривень  для тих, хто виконує бойові або спеціальні завдання, пов'язані із захистом України від агресії Росії;
  • 50 тисяч гривень – для військових, залучених у складі штабів, командування або органів військового управління, що здійснюють оперативне керівництво;
  • 100 тисяч гривень  для тих, хто перебуває в зоні активних бойових дій, проходить лікування після поранень, травм чи контузій, або опинився у полоні;
  • 70 тисяч гривень  доплата для військових, які місяць перебувають на передовій.

Ці суми мають компенсувати ризики та умови служби під час виконання бойових завдань. Загальний рівень заробітної плати військових в Україні варіюється від 20 до 190 тисяч гривень на місяць.

Зауважте! Найбільші виплати отримують військові, які перебувають на першій лінії оборони. Крім того, у Силах оборони діють премії за знищену ворожу техніку.

Підвищення виплат для курсантів

З березня 2025 року в Україні планується підвищення виплат для курсантів.

Студенти 1 – 2 курсів отримуватимуть щонайменше 8 000 гривень, тоді як курсанти 3 – 4 курсів матимуть понад 20 тисяч гривень на місяць.

Ці заходи спрямовані на підвищення мотивації молодих офіцерів і популяризацію військової служби.