Міноборони оприлюднило оновлені зарплати та доплати військовослужбовцям
1 травня 2024, 12:44Читать новость на русском
Джерело:Міноборони
Існує думка, що усі українські військові мають щомісячно майже 100 тисяч гривень. Однак насправді виплати залежать від індивідуальних обставин, зокрема місця проходження служби.
Як визначається розмір виплат
Виплата військовослужбовця складається з двох частин: зарплати та премії. Кінцева сума залежить від звання, наукового ступеня, місця служби, умов та посади оборонця.
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З 1 лютого 2023 гарантована сума виплат військового становить – 20 100 гривень. Одноразова грошова допомога при укладанні контракту цьогоріч сягнула:
- при вступі у рядовий склад – 24 224 гривні;
- сержантський і старшинський склад – 27 252 гривні;
- офіцерський склад – 30 280 гривень.
Які доплати мають військові
На доплату впливають умови, у яких перебуває військовий. Зараз надбавки, відповідно до обставин, такі:
- 100 000 гривень – за участь у бойових діях та при перебуванні особи у полоні (є підтвердження від ворожої сторони про захоплення особи в полон);
- 70 000 гривень – за виконання спеціальних завдань на лінії зіткнення;
- 30 000 гривень – за виконання завдань, які проводяться не в зоні бойових дій;
- 20 100 гривень – за поранення, при умові, що особа не може виконувати свої обов'язки;
- 15 000 – 30 000 гривень – інструкторам, які проводять навчання складу.