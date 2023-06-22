Понад 100 тисяч гривень: хто з військових отримує найвищу зарплату

Виплати військовим можуть кардинально відрізнятися один від одного. Усе залежить від звання та функцій, які виконує особа у війську.

Хто з військових отримує найбільші виплати

Спершу варто нагадати з чого складається зарплата українських військових. Вона поділяється на дві частини – грошове забезпечення (оновна зарплата) та доплати (30, 50 та 100 тисяч гривень).

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Доплати розподіляються наступним чином:

100 тисяч гривень – військові, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення.

– військові, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення. 50 тисяч гривень – ті, хто виконує бойове завдання у складі військового органу управління. Генштаб і головнокомандувач ЗСУ вирішуватимуть, де саме та територія, на якій виконується завдання.

– ті, хто виконує бойове завдання у складі військового органу управління. Генштаб і головнокомандувач ЗСУ вирішуватимуть, де саме та територія, на якій виконується завдання. 30 тисяч гривень – військовослужбовці, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковики та курсантів військових вишів, офіцери управлінь і штабів.

Влада відмінила доплати у розмірі 30 тисяч гривень для службовців, які знаходяться у віддалених від лінії фронту областях.

Таким чином, найбільші виплати отримують військові на лінії фронту з наступними званнями:

Командир бригади – 150 173 гривень.

Командир батальйону – 136 481 гривню на місяць.

Командир роти – 131 224 гривень.

Командир взводу – 128 229 гривень.

Головний сержант роти – 126 094 гривень.

Рекрут – 120 130 гривень.

Скільки отримують військові на пенсії