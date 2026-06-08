Зарплати військових в Україні можуть змінитися: уряд шукає рішення щодо підвищення оплати

Міністерство оборони України під час засідання на Комітеті Бюджету повідомило про наявність дефіциту певного фінансового ресурсу для грошового забезпечення військових. У зв'язку з цим, наприкінці року, імовірно, Міністерство буде змушено знову звертатися до уряду по допомогу.

Що відомо про зарплати військових

Але підвищення зарплат буде вирішуватися за наявних ресурсів власного бюджету, про що повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Сьогодні буде завершена дискусія і представлена Уряду,

– написав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що ті, хто отримують найменше, (20 тисяч гривень) мають отримувати щонайменше понад 30 тисяч гривень. І уряд зараз працює над цим

Але так, що б це не впливало на інші тарифні розряди. Рішення має бути в найближчий час,

– додав нардеп.

Він наголосив:

грошей в бюджеті недостатньо;

треба підвищувати мінімальну зарплату для військових.

Народний депутат написав, що слід "придумати формулу", яким чином зараз підняти щонайменше на 10 тисяч гривень мінімальну зарплату.

Зверніть увагу! Железняк повідомив, що на Комітеті бюджету буде просити прийняти свої правки, щоб дати цей ресурс коштом популізму.

Що ще варто знати про зарплати

Військовий капітан Данило Яковлев у коментарі для 24 Каналу повідомив, що слід підвищувати зарплату й військовим у тилу. Він пояснив, що жити на мінімальну зарплату об'єктивно не виходить, особливо якщо є родина.

Військовий додав, що слід зробити нормальну зарплату й у тилу. Зокрема, він назвав цифру у 50 – 70 тисяч гривень.

Наразі українські військові не можуть отримувати менше, ніж 20 130 гривень на місяць. Але також існують різні грошові допомоги та "бойові" виплати.