Як зміняться зарплати українських військових у 2024 році

Виплата військовослужбовця складається з зарплати та премії. На загальну суму впливає те, які саме завдання виконує оборонець.

Які зарплати мають військові

На виплати мобілізованого військового впливає його місце служби, рід військ, звання та посада. Від зміни цих даних, корелюється і розмір зарплати оборонця. Зокрема, деяким військовим надаються доплати за виконання певних завдань, вислугу років та науковий ступінь.

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Якими будуть мінімальні виплати військових у 2024 році:

строковики отримуватимуть 20 000 гривень;

солдати (йдеться про військове звання) – 13 000 гривень;

мобілізований військовий – 33 000 гривень.

Які додаткові виплати мають військові

Уряд визначив додаткові грошові виплати для військових, які поки що залишатимуться без змін. Зараз ці суми такі:

30 000 гривень – військовослужбовці, що беруть участь у мобілізації;

50 000 гривень – оборонці, що виконують спецзавдання безпосередньо на лінії зіткнення;

100 000 гривень – службовці, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, протягом служби.

Також виплати надаються військовим, які отримали інвалідність, внаслідок участі у військових діях. Сума визначається часом встановлення каліцтва: