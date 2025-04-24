Прибутки Папи Римського: чи отримує зарплату очільник Католицької Церкви

Багатьох цікавить, яку зарплату має Папа Римський – глава Католицької Церкви, духовний лідер понад мільярда вірян у всьому світі. Однак насправді Папа не отримує зарплату в традиційному розумінні цього слова.

Чи має Папа Римський зарплатню

Папа Франциск, як і його попередники, не отримує жодної постійної винагороди за виконання своїх обов’язків, пише 24 Канал з посиланням на RMF.

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Business Insider Polska та Dziennik.pl зазначають, що всі потреби очільника Католицької Церкви – проживання, харчування, офіційні поїздки – покриває Ватикан. Крім того, Папа Римський також не має особистого майна, а всі подарунки та пожертви передає на благодійність або в розпорядження Апостольської Столиці.

Чи отримує Папа Римський зарплатню? Єпископ Римський не має й офіційної зарплати. Замість цього раз на рік йому вручають три монети – бронзову, срібну та золоту, що мають символічне значення. Після смерті Папи ці монети кладуть у його труну як знак виконаного служіння. А золота монета вагою в одну унцію коштує близько 7–8 тисяч злотих.

Хоча Папа формально не має зарплати, він має доступ до ресурсів, пов’язаних із його посадою. За оцінками, його умовна "чиста вартість" становить близько 16 мільйонів доларів. До цього входять різні активи, пов’язані з його роллю.

Цікаво! Наприклад, п’ять автомобілів, які він використовує, а також інші привілеї.

Хто оплачує побутові витрати Папи

Всі витрати, пов’язані з повсякденним життям папи, оплачує Ватикан. Це стосується і проживання, і подорожей, і охорони, і медичного обслуговування.

Папі не потрібно турбуватись про рахунки чи покупки — цим займаються спеціальні служби Святого Престолу. Варто зазначити, що папа не має банківського рахунку чи кредитних карток, зареєстрованих на його ім’я,

– йдеться у матеріалі.

Скільки коштує утримання Папи Римського? За оцінками шоу The Catholic Talk Show, щорічні витрати на утримання За оцінками шоу The Catholic Talk Show, щорічні витрати на утримання Папи Франциска становили близько 100 тисяч доларів. Водночас він відомий своєю скромністю: відмовився від розкішних апартаментів, пишного вбрання та золотого персня, обравши прості символи свого служіння. Замість лімузинів часто користувався скромними малолітражками під час офіційних поїздок.

Для порівняння, кардинали та інші високопоставлені духовні особи отримують регулярну зарплату. За різними даними, місячна зарплата кардинала у Ватикані становить від 4 до 5 тисяч євро.

Часто особистий статок папи плутають зі статком Католицької Церкви. Ватикан управляє величезними фінансовими ресурсами, нерухомістю та мистецькими скарбами, але Папа не має до них особистого доступу.

Важливо! Роль очільник Католицької Церкви полягає в управлінні цим майном в інтересах усієї Церкви, а не в отриманні з нього особистої вигоди.