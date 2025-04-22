Чому перстень знищать

Цей перстень виготовляється спеціально для кожного нового Папи й символізує його духовну владу. Перстень Папи Франциска оцінюють приблизно в 520 тисяч доларів, передає 24 Канал з посиланням на Unilad.

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Хорхе Маріо Бергольйо, який народився в Буенос-Айресі й обрав ім’я Франциск, помер 21 квітня. Ватикан готує церемонію прощання та поховання, готується і символічний ритуал – знищення персня. Це робиться спеціальним молотом як частина давньої традиції, що знаменує завершення папського служіння.

Вартість персня Папи Римського оцінюється приблизно у 520 тисяч доларів, однак представники духовенства наголошують – його справжня цінність не матеріальна, а духовна.

Перстень рибалки вручається кожному новообраному Папі і повертається церкві після його смерті. Хоча сам перстень ще помітний на офіційних прощальних фото з Папою Франциском, його подальша доля вже визначена.

До слова! Цього разу цей ритуал виконає кардинал Кевін Фаррелл. Це не лише акт завершення понтифікату, а й символ переходу влади та оберіг від можливих зловживань після смерті понтифіка.