Почему перстень уничтожат

Этот перстень изготавливается специально для каждого нового Папы и символизирует его духовную власть. Перстень Папы Франциска оценивают примерно в 520 тысяч долларов, передает 24 Канал со ссылкой на Unilad.

Читайте также Украина получит от Японии 3 миллиарда долларов: при чем здесь замороженные активы россиян

Хорхе Марио Бергольо, который родился в Буэнос-Айресе и выбрал имя Франциск, умер 21 апреля. Ватикан готовит церемонию прощания и погребения, готовится и символический ритуал – уничтожения перстня. Это делается специальным молотом как часть древней традиции, знаменующей завершение папского служения.

Стоимость перстня Папы Римского оценивается примерно в 520 тысяч долларов, однако представители духовенства отмечают – его настоящая ценность не материальная, а духовная.

Перстень рыбака вручается каждому новоизбранному Папе и возвращается церкви после его смерти. Хотя сам перстень еще заметен на официальных прощальных фото с Папой Франциском, его дальнейшая судьба уже определена.

К слову! На этот раз этот ритуал выполнит кардинал Кевин Фаррелл. Это не только акт завершения понтификата, но и символ перехода власти и оберег от возможных злоупотреблений после смерти понтифика.