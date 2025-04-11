В Естонії прокоментували затримали танкера російського тіньового флоту

Затримання незареєстрованого російського танкера з "тіньового флоту" у Фінській затоці доводить, що скоординовані дії союзних держав, які мають вихід до Балтійського моря, дають результат. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Естонія затримала російський танкер тіньового флоту

Вона прозвучала після затримання танкера Kiwala, передає 24 Канал з посиланням на ERR.

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Зазначається, що ця операція розпочалась у четвер увечері та завершилася вранці в п’ятницю. Зокрема судно було затримано біля острова Аегна, неподалік Таллінна.

Цахкна наголосив, що боротьба з діяльністю російського "тіньового флоту" у Балтійському та Північному морях ефективна. Водночас сприяє захисту навколишнього середовища й безпеки на морі.

Ми діємо скоординовано та цілеспрямовано для захисту нашої безпеки та довкілля, а також реалізуємо своє право перевіряти підозрілі судна, що проходять через виключну економічну зону Естонії,

– сказав Маргус Цахкна.

Він додав, що Kiwala зайшла у води Естонії без реєстрації та страхування. До того ж вона вже перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, Канади та Швейцарії.

Важливо! Це було перше затримання судна тіньового флоту, здійснене Естонією.

Що відомо про затримання

З червня минулого року Естонія стала першою країною, яка почала перевіряти судна російського "тіньового флоту". Відтоді було перевірено документи майже 500 суден.

У випадку з Kiwala, танкер прямував із заходу на схід, до російського порту Усть-Луга. Зокрема операція розпочалася, коли Kiwala наблизилася до територіальних вод Естонії ввечері в четвер. Вона тривала після входу судна в зону близько 3:00 ранку п’ятниці за місцевим часом.

Зауважте! Військово-морські сили Естонії (Merevägi) входять до складу Сил оборони Естонії (EDF) і з 2023 року повністю відповідають за морські патрулі, після об’єднання з цивільним флотом Департаменту поліції та прикордонної охорони.