Затягувань від уряду не буде: у Міненерго сказали, коли почнеться опалювальний сезон
Українці в очікуванні початку опалювального сезону. Міністр енергетики Гринчук заявила, що затягувань від уряду не буде.
Під час пресконференції із міністеркою енергетики Німеччини Катеріною Райхе 25 жовтня Гринчук також розповіла, коли в Україні почнеться опалювальний сезон, передає 24 Канал.
Дивіться також Видобуток газу під ударом: чи можна захистити об’єкти України від атак
Коли почнеться опалювальний сезон?
Міністр енергетики запевнила, що тепло вже незабаром мають дати в будинки українців.
Для соціальної інфраструктури, соціальних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури у багатьох областях опалювальний сезон уже почався.
Коли ж починати опалювати домівки, рішення прийматиме кожен регіон окремо. Це залежатиме від середньодобової температури.
Затягувань з боку уряду цього питання точно не буде. Я думаю, що найближчими днями зі зниженням температури місцеві органи влади будуть приймати рішення про початок опалювального сезону в їхніх регіонах,
– сказала Світлана Гринчук.
Опалювальний сезон в Україні: останні новини
В ефірі 24 Каналу колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков наголосив, що ситуація з опаленням буде складною. Українцям потрібно бути готовими до того, що після майбутніх російських атак в містах може по кілька годин, діб чи навіть тиждень не бути тепла.
Тим часом Норвегія виділить Україні 150 мільйонів доларів на закупівлю газу взимку. Є також домовленості зі США, Словаччиною, Польщею та Грецією на суму 2 мільярди доларів.
До слова, 800 домогосподарств Путивльської та Чернеччинської громад, що на Сумщині, отримають грошову допомогу для підготовки до зими, а саме закупівлі твердого палива. А от у Сумах опалювальний сезон почнеться 27 жовтня.