Затягувань від уряду не буде: у Міненерго сказали, коли почнеться опалювальний сезон
25 жовтня, 14:42
3

Затягувань від уряду не буде: у Міненерго сказали, коли почнеться опалювальний сезон

Софія Рожик

Українці в очікуванні початку опалювального сезону. Міністр енергетики Гринчук заявила, що затягувань від уряду не буде.

Під час пресконференції із міністеркою енергетики Німеччини Катеріною Райхе 25 жовтня Гринчук також розповіла, коли в Україні почнеться опалювальний сезон, передає 24 Канал.

Коли почнеться опалювальний сезон?

Міністр енергетики запевнила, що тепло вже незабаром мають дати в будинки українців. 

Для соціальної інфраструктури, соціальних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури у багатьох областях опалювальний сезон уже почався.

Коли ж починати опалювати домівки, рішення прийматиме кожен регіон окремо. Це залежатиме від середньодобової температури. 

Затягувань з боку уряду цього питання точно не буде. Я думаю, що найближчими днями зі зниженням температури місцеві органи влади будуть приймати рішення про початок опалювального сезону в їхніх регіонах, 
– сказала Світлана Гринчук.

Опалювальний сезон в Україні: останні новини

  • В ефірі 24 Каналу колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков наголосив, що ситуація з опаленням буде складною. Українцям потрібно бути готовими до того, що після майбутніх російських атак в містах може по кілька годин, діб чи навіть тиждень не бути тепла. 

  • Тим часом Норвегія виділить Україні 150 мільйонів доларів на закупівлю газу взимку. Є також домовленості зі США, Словаччиною, Польщею та Грецією на суму 2 мільярди доларів.

  • До слова, 800 домогосподарств Путивльської та Чернеччинської громад, що на Сумщині, отримають грошову допомогу для підготовки до зими, а саме закупівлі твердого палива. А от у Сумах опалювальний сезон почнеться 27 жовтня.

 