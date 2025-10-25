Затягиваний от правительства не будет: в Минэнерго сказали, когда начнется отопительный сезон

Украинцы в ожидании начала отопительного сезона. Министр энергетики Гринчук заявила, что затягиваний от правительства не будет.

Во время пресс-конференции с министром энергетики Германии Катериной Райхе 25 октября Гринчук также рассказала, когда в Украине начнется отопительный сезон, передает 24 Канал.

Когда начнется отопительный сезон?

Министр энергетики заверила, что тепло уже скоро должны дать в дома украинцев.

Для социальной инфраструктуры, социальных объектов и объектов критической инфраструктуры во многих областях отопительный сезон уже начался.

Когда же начинать отапливать дома, решение будет принимать каждый регион отдельно. Это будет зависеть от среднесуточной температуры.

Затягиваний со стороны правительства этого вопроса точно не будет. Я думаю, что в ближайшие дни со снижением температуры местные органы власти будут принимать решение о начале отопительного сезона в их регионах,

– сказала Светлана Гринчук.

Отопительный сезон в Украине: последние новости