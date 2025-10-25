Затягиваний от правительства не будет: в Минэнерго сказали, когда начнется отопительный сезон
- Министр энергетики Гринчук заявила, что затягиваний со стороны правительства относительно начала отопительного сезона не будет.
- Решение о начале отопления в жилых домах будет приниматься каждым регионом отдельно, в зависимости от среднесуточной температуры.
Украинцы в ожидании начала отопительного сезона. Министр энергетики Гринчук заявила, что затягиваний от правительства не будет.
Во время пресс-конференции с министром энергетики Германии Катериной Райхе 25 октября Гринчук также рассказала, когда в Украине начнется отопительный сезон, передает 24 Канал.
Смотрите также Добыча газа под ударом: можно ли защитить объекты Украины от атак
Когда начнется отопительный сезон?
Министр энергетики заверила, что тепло уже скоро должны дать в дома украинцев.
Для социальной инфраструктуры, социальных объектов и объектов критической инфраструктуры во многих областях отопительный сезон уже начался.
Когда же начинать отапливать дома, решение будет принимать каждый регион отдельно. Это будет зависеть от среднесуточной температуры.
Затягиваний со стороны правительства этого вопроса точно не будет. Я думаю, что в ближайшие дни со снижением температуры местные органы власти будут принимать решение о начале отопительного сезона в их регионах,
– сказала Светлана Гринчук.
Отопительный сезон в Украине: последние новости
В эфире 24 Канала бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков отметил, что ситуация с отоплением будет сложной. Украинцам нужно быть готовыми к тому, что после будущих российских атак в городах может по несколько часов, суток или даже неделю не быть тепла.
Тем временем Норвегия выделит Украине 150 миллионов долларов на закупку газа зимой. Есть также договоренности с США, Словакией, Польшей и Грецией на сумму 2 миллиарда долларов.
К слову, 800 домохозяйств Путивльской и Чернеччинской общин, что на Сумщине, получат денежную помощь для подготовки к зиме, а именно закупки твердого топлива. А вот в Сумах отопительный сезон начнется 27 октября.