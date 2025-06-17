НБУ назвав умову, за якої Україна цього року може накопичити рекордні запаси валюти

За перші 5 місяців 2025 року Україна уже отримала майже 18 мільярдів доларів від партнерів. Йдеться про пільгові кредити та гранти.

Яку допомогу зможе отримати Україна у 2025

Загалом у 2025 році Україна може отримати 55 мільярдів доларів міжнародної допомоги, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Одна з країн ЄС може повернутися до імпорту російського газу – Reuters

Це станеться передусім завдяки пришвидшеному надходженню траншів за механізмом ERA, а також отриманню запланованої підтримки від ЄС за програмою Ukraine Facility,

– йдеться у повідомленні регулятора.

НБУ наголошує, що надходження коштів від партнерів у швидкому темпі дасть змогу інтенсивно нарощувати міжнародні резерви. Станом на початок червня цей показник складав – 44,5 мільярда доларів. НБУ прогнозує, що в кінці цього року міжнародні резерви можуть збільшитись до 58 мільярдів доларів.

Обидва показники помітно перевищують необхідний їх рівень за композитним критерієм МВФ. Водночас накопичений цьогоріч рівень резервів очікувано знизиться надалі. Він дасть змогу покривати потреби валютного ринку в наступні роки, коли обсяги допомоги можуть скоротитися,

– зауважує регулятор.

Зверніть увагу! НБУ очікує, що у 2026 – 2027 роках міжнародні резерви можуть скоротитися. Це станеться через зменшення розміру допомоги від партнерів, а також збільшення витрат на обслуговування та виплат за зовнішнім державним боргом