Україна "воює в борг": що відбувається у економіці країни насправді

Після початку повномасштабної війни, економіка України відчула вагомий удар. Стабілізація ситуації відбувається, зокрема, завдяки допомозі партнерів.

Яка економічна ситуація в Україні зараз

Експерт Борис Кушнірук у коментарі 24 Каналу зазначив, що економічна ситуація в Україні зараз стабільна. Проте, це не наслідок діяльності української влади.

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Як зауважує Кушнірук, стабільності в Україні сприяє саме зовнішня допомога.

Борис Кушнірук Голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Коли обговорюємо всю проблематику, то треба розуміти, що, з одного боку, ми забезпечені коштами задля того, щоб виконувати соціальні зобов'язання, а з іншого – ми залежні від надання цих коштів. Тобто якби коштів не надали, то тих фінансів, що збирає Україна, не вистачило б ані на людей, ані на війну,

Експерт Олег Пендзин у розмові з 24 Каналом висловив схожу думку. Він зауважив, що "стабільність" в Україні зберігалась саме завдяки макрофінансовій допомозі. За словами Пендзина, зараз Україна "воює в борг".

Олег Пендзин Керівник Економічного дискусійного клубу Країна попри те, що важко воює, не ввела карткову систему, а українці продовжують жити так, як це було до початку активної фази війни (після 24 лютого 2022 року). Враховуючи, що зараз йде війна на виснаження, макрофінансова допомога від партнерів має велике значення

Зверніть увагу! У бюджеті на 2025 рік, як каже Пендзин, дохідна частина становить 2,3 трильйона гривень, а видаткова – 3,9 трильйона гривень. Відповідно, 1,6 трильйона гривень – це запозичення.