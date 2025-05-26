Це вже відбувається: чи замінить євро долар

Глава ЄЦБ Крістін Лагард вважає, що євро може замінити долар. Тобто, європейська валюта стане глобальною.

Чому євро може замінити долар

На думку Лагард, заміна відбудеться, якщо ЄС займеться зміцненням фінансової та безпекової архітектури, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Зверніть увагу! Роль долара в міжнародних резервах зараз найнижча за останні 10 років. Частка цієї валюти усього – 58%. Водночас євро складає лише 20% від усіх міжнародних резервів.

Крістін Лагард Глава Європейського центрального банку Інвестори – і особливо офіційні інвестори, також шукають геополітичної гарантії в іншій формі: вони інвестують в активи регіонів, які є надійними партнерами з безпеки та можуть поважати союзи за допомогою жорсткої сили

На думку Лагард, для підвищення ролі євро, ЄС має:

забезпечити міцну правову базу;

посилити військові можливості;

забезпечити єдиний ліквідний ринок капіталу.

Економічна логіка підказує нам, що суспільні блага потребують спільного фінансування. І це спільне фінансування може забезпечити основу для того, щоб Європа поступово збільшувала свою пропозицію безпечних активів,

– каже Лагард.

Основною проблематикою для ЄС залишається роздробленість. Деякі країни, як, наприклад, Німеччина виступають проти спільного фінансування. Ці держави бояться того, що їхні платники податків покриватимуть борги інших.