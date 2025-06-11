Пенсіонерам доведеться подати спеціальну заяву, щоб не втратити виплати

Частині українських пенсіонерів у 2025 році потрібно подати спеціальну заяву до Пенсійного фонду. Якщо не зробити цього вчасно, можна втратити пенсійні виплати.

Кому необхідно подати заяву про неотримання пенсії

Пенсіонерам, які досі живуть на тимчасово окупованих українських територіях або виїхали з них, необхідно до 31 грудня 2025 року подати заяву про неотримання виплат від Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Подати заяву про те, що людина не отримує пенсію від Росії, можна двома способами:

звернувшись особисто до сервісного центру Пенсійного фонду за місцем проживання;

оформивши заяву дистанційно за допомогою вебпорталу електронних послуг ПФУ.

Важливо! Подавати заяву потрібно всім пенсіонерам, які виїхали з тимчасово окупованих території України, незалежно від того, коли вони це зробили – до чи після 24 лютого 2022 року.

Як подати заяву про неотримання пенсії онлайн

Юристи громадської організації "Донбас СОС" радять подавати заяву про неотримання пенсії з Росії особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду. Тоді людина може водночас ідентифікуватися і підтвердити, що вона знаходиться на підконтрольній території України.

Однак якщо можливості прийти до Пенсійного фонду немає, заяву можна подати онлайн у такий спосіб:

Зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ.

Знайти у верхньому кутку праворуч опцію "Дистанційне інформування" і натиснути на неї.

Потім необхідно поставити відмітку у розділі "Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення Росії".

Після цього обов’язково треба натиснути кнопку "Зберегти" і засвідчити заяву за допомогою електронного цифрового підпису.

Варто знати! Заяву про неотримання виплат від Росії дозволяється писати в довільній формі. Однак повідомлення, надіслане на звичайну електронну адресу Пенсійного фонду, враховуватись не буде.