Чи можна жити за кордоном та отримувати українську пенсію

Після початку широкомасштабного вторгнення багато українців були змушені виїхати за кордон, зокрема й люди пенсійного віку. Як жити за кордоном та отримувати пенсію з України, читайте далі.

Хто може отримувати українську пенсію за кордоном

Пенсіонери, які виїхали за кордон – не втрачають права на пенсію, якщо виконують умови, визначені українським законодавством, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зокрема, ті українці, які виїхали за кордон і там досягли пенсійного віку, мають можливість оформити пенсію дистанційно.

Українці, які виїхали за кордон та, перебуваючи там, досягли пенсійного віку, можуть оформити пенсію дистанційно, за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України,

– повідомили на сайті.

Таким чином, пенсійні виплати можна отримувати або на картку українського банку, або через міжнародні поштові перекази Укрпоштою.