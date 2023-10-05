Нова соцдопомога у 2024 році: що вона передбачає
Джерело:Інтерфакс-Україна
Наступного року в Україні може з'явитися нова соціальна гарантована допомога по бідності. Відтак її хочуть прив'язати не до прожиткового мінімуму, а до базового рівня доходу сім'ї. Таким чином допомога збільшиться на кожного члена.
Нова соціальна допомога
Як повідомила міністерка соцдопомоги Оксана Жолнович в Україні планують створити нову соціальну допомогу у 2024 році. Йдеться про уніфіковану гарантовану соціальну допомогу, що залежатиме від базового доходу сім'ї.
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Жолнович розповіла, що реальний прожитковий мінімум в Україні насправді становить понад 6 тисяч гривень. І для того, щоб відв'язати його від обтяжних факторів, які на сьогодні не дають змоги його реально збільшувати, потрібно переформатувати допомогу.
Це потрібно зробити таким чином, щоб це не було прив'язано до цього прожиткового мінімуму, а навпаки, до певного базового доходу родини, який ми гарантуємо на кожного члена сім'ї.
На якій стадії законопроєкт
За словами міністерки проєкт про нову соцдопомогу вже опрацьовують у центральних органах виконавчої влади. Відповідно до цього він виглядатиме так:
- Базова величина для першого члена сім'ї становить 100%. Вона дорівнюватиме, скажімо, 6 тисяч гривень. Як пояснює Жолнович, якщо особа живе сама, то має витрачати кошти на всі базові потреби.
- Якщо є родина з 3 осіб, де є мама, тато та дитина, то перший має отримувати точно 100%, другому порахують 70%. Але якщо це дитина, то теж 100%. Крім того, якщо є особи пенсійного віку або з інвалідністю, то їм теж по 100%.
Тоді складаємо все, що ці люди отримують, і дивимося, чи виходить такий базовий дохід на кожного. Якщо не виходить, різницю покриваємо цією уніфікованою соціальною допомогою,
– каже Оксана Жолнович.
Водночас чи будуть запроваджувати новий базовий дохід й гарантовану базову соціальну допомогу у 2024 році – поки важко сказати, адже законопроєкт може не пройти через парламент.