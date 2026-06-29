Ці українці отримають збільшену пенсію у липні: кому передбачені надбавки
Українці зможуть отримати збільшені пенсії у липні поточного року. Річ у тім, що деяким пенсіонерам передбачені грошові надбавки.
Хто отримає у липні збільшені пенсії
Мова йде про вікові доплати, про які розповіли у Пенсійному фонді України.
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Надбавки залежать наразі від віку пенсіонера:
- для осіб, які досягнули 70– 74 років, вона становить 300 гривень;
- після досягнення 75 років (і до 79 років) передбачено 456 гривень;
- якщо людині виповнюється 80 років – 570 гривень.
Доплата нараховується автоматично. Тобто звертатися до органів ПФУ людині не потрібно.
Також є додаткові умови для отримання надбавки:
- розмір пенсії особи не має перевищувати 10 340,35 гривні;
- нарахування відбувається з дня досягнення відповідного віку.
Слід також додати, що надбавка до пенсії не сумується. Тобто при досягненні 75 років людина буде отримувати 456 гривень до пенсії, а не 756 гривень.
Таким чином, у липні зростають пенсії у певної категорії осіб. Однак з дотримання нюансів, які визначає Пенсійний фонд.
Що ще варто знати про пенсії
На підвищення пенсій можуть розраховувати українці, які досягли 65-річного віку та мають повний страховий стаж. Він становить 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.
Також доплата до пенсії передбачена жінкам, які народили або всиновили п'ятьох і більше дітей. Однак ці українки також повинні відповідати певним критеріям.