НБУ збільшив ліміт депозиту: яку суму безготівкової валюти зможуть купляти українці

В Нацбанку планують збільшити щомісячний ліміт на купівлю безготівкової валюти під її розміщення на строкові депозити. На скільки збільшать, читайте у матеріалі.

Сума ліміту

Щомісячний ліміт збільшать в 50 тисяч гривень. Про в інтервʼю Інтерфакс-Україна повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

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Крім дозволу купувати безготівкову валюту на депозит, заступник голови НБУ розповів про ефективність упровадженої низки додаткових обмежень для мінімізації економічного підґрунтя основи таких операцій.

Середньоденний обсяг чистих перерахувань банками на користь міжнародних платіжних систем у вересні був на 31 мільйон доларів меншим ніж у червні,

– додав Юрій Гелетій.

Заступник голови НБУ підкреслив, що Нацбанк моніторить ситуацію на ринку на щоденній основі, збираючись із ключовими підрозділами, з правлінням і, виходячи з ситуації, оперативно ухвалює рішення. Загалом від початку повномасштабної війни НБУ 33 рази змінював свою опорну постанову щодо операцій на готівковому ринку, тому що ситуація швидко змінюється.

До слова, Нацбанк планує утримуватися від запровадження обмежувальних заходів, а саме: обов'язковий продаж валютного виторгу та скорочення термінів його повернення.

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Курс валют на сьогодні

Курс долара знижується в обмінниках та на чорному ринку:

За даними "Мінфіну", 30 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 41,40 гривень за долар при купівлі (+10 копійок проти 29 вересня). Тоді як продають її за 42,10 гривні за долар (-5 копійок).

Курс в обмінниках в середньому: купують за 41,86 гривні (-9 копійок), а продають – за 42,17 гривні (-10 копійок), за даними finance.ua.

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,95 гривні (-10 копійок), а продаж – 42,20 гривні (-5 копійок).

Глобальна криптобіржасвяткує розширення своєї спільноти до 10 мільйонів користувачів. В честь цього Bybit скасував комісії на спотову торгівлю криптовалютами.