Які головні переваги

Насамперед дана заява сприятиме зменшенню вартості переказу коштів в Україну, повідомили у Нацбанку.

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Слід зазначити, що йдеться й про такі переваги як:

  • подальше сприяння наданню послуг з переказу коштів і зниженню комісій за них до цільового показника у 3% (встановленого в Цілях сталого розвитку і Дорожній карті групи країн G20 щодо транскордонних платежів);
  • зниження загальних розмірів комісій за переказ коштів принаймні на час агресії росії проти України як в односторонньому, так і у двосторонньому порядку;
  • розкриття загальних розмірів комісій за переказ коштів, зокрема комісій, що застосовуються до обмінних курсів євро або гривні, встановлених ЄЦБ та Нацбанком;
  • спрямування зусиль на збереження доступності послуг з переказу коштів через мережу агентів та подальша їх цифровізація.

Хто може скористатися перевагами

Послуги з переказу коштів надаватимуться як українській діаспорі та вимушеним переселенцям з України, які залишили свої домівки, рятуючись від війни за кордоном, так і кожному, хто бажає підтримати українців та переказати кошти в Україну.

Зниження вартості грошових переказів в Україну забезпечить значну економію коштів для відправників та стане ефективним внеском у розширення допомоги українському народу,
– наголосив заступник Голови Національного банку України Олексій Шабан.

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До слова, попри війну, платіжна інфраструктура в Україні продовжує працювати стабільно. Отримати перекази в Україні можна з використанням усіх доступних способів: через міжнародні системи переказу коштів, із картки на картку, через SWIFT за номером IBAN.

Загалом, за попередніми оцінками Національного банку, за січень – липень 2022 року в Україну було переказано 7,6 мільярдів доларів. Попри війну, це лише на 5,7% менше, ніж за аналогічний період минулого "довоєнного" року.