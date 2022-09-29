Які головні переваги
Насамперед дана заява сприятиме зменшенню вартості переказу коштів в Україну, повідомили у Нацбанку.
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Слід зазначити, що йдеться й про такі переваги як:
- подальше сприяння наданню послуг з переказу коштів і зниженню комісій за них до цільового показника у 3% (встановленого в Цілях сталого розвитку і Дорожній карті групи країн G20 щодо транскордонних платежів);
- зниження загальних розмірів комісій за переказ коштів принаймні на час агресії росії проти України як в односторонньому, так і у двосторонньому порядку;
- розкриття загальних розмірів комісій за переказ коштів, зокрема комісій, що застосовуються до обмінних курсів євро або гривні, встановлених ЄЦБ та Нацбанком;
- спрямування зусиль на збереження доступності послуг з переказу коштів через мережу агентів та подальша їх цифровізація.
Хто може скористатися перевагами
Послуги з переказу коштів надаватимуться як українській діаспорі та вимушеним переселенцям з України, які залишили свої домівки, рятуючись від війни за кордоном, так і кожному, хто бажає підтримати українців та переказати кошти в Україну.
Зниження вартості грошових переказів в Україну забезпечить значну економію коштів для відправників та стане ефективним внеском у розширення допомоги українському народу,
– наголосив заступник Голови Національного банку України Олексій Шабан.
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До слова, попри війну, платіжна інфраструктура в Україні продовжує працювати стабільно. Отримати перекази в Україні можна з використанням усіх доступних способів: через міжнародні системи переказу коштів, із картки на картку, через SWIFT за номером IBAN.
Загалом, за попередніми оцінками Національного банку, за січень – липень 2022 року в Україну було переказано 7,6 мільярдів доларів. Попри війну, це лише на 5,7% менше, ніж за аналогічний період минулого "довоєнного" року.