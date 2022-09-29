Які головні переваги

Насамперед дана заява сприятиме зменшенню вартості переказу коштів в Україну, повідомили у Нацбанку.

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Слід зазначити, що йдеться й про такі переваги як:

подальше сприяння наданню послуг з переказу коштів і зниженню комісій за них до цільового показника у 3% (встановленого в Цілях сталого розвитку і Дорожній карті групи країн G20 щодо транскордонних платежів);

зниження загальних розмірів комісій за переказ коштів принаймні на час агресії росії проти України як в односторонньому, так і у двосторонньому порядку;

розкриття загальних розмірів комісій за переказ коштів, зокрема комісій, що застосовуються до обмінних курсів євро або гривні, встановлених ЄЦБ та Нацбанком;

спрямування зусиль на збереження доступності послуг з переказу коштів через мережу агентів та подальша їх цифровізація.

Підписантами Спільної заяви стали керівники платіжних організацій Visa, Mastercard, Wise, Ria Money Transfer, Extrabanca, Small World, TransferGo, АТ КБ “ПриватБанк”, АТ "Ощадбанк", АТ АБ “УКРГАЗБАНК”, АТ "Райффайзен Банк", АТ "ПУМБ", АТ "А-БАНК", ТОВ "НоваПей", ПАТ "Укрпошта", ПрАТ "УФГ".

Хто може скористатися перевагами

Послуги з переказу коштів надаватимуться як українській діаспорі та вимушеним переселенцям з України, які залишили свої домівки, рятуючись від війни за кордоном, так і кожному, хто бажає підтримати українців та переказати кошти в Україну.

Зниження вартості грошових переказів в Україну забезпечить значну економію коштів для відправників та стане ефективним внеском у розширення допомоги українському народу,

– наголосив заступник Голови Національного банку України Олексій Шабан.

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До слова, попри війну, платіжна інфраструктура в Україні продовжує працювати стабільно. Отримати перекази в Україні можна з використанням усіх доступних способів: через міжнародні системи переказу коштів, із картки на картку, через SWIFT за номером IBAN.

Загалом, за попередніми оцінками Національного банку, за січень – липень 2022 року в Україну було переказано 7,6 мільярдів доларів. Попри війну, це лише на 5,7% менше, ніж за аналогічний період минулого "довоєнного" року.

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