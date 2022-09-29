Какие главные преимущества
В первую очередь, данное заявление будет способствовать уменьшению стоимости перевода средств в Украину, сообщили в Нацбанке.
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Следует отметить, что речь идет и о таких преимуществах как:
- дальнейшее содействие предоставлению услуг по переводу средств и снижению комиссий за них до целевого показателя в 3% (установленного в Целях устойчивого развития и Дорожной карте группы стран G20 по трансграничным платежам);
- снижение общих размеров комиссий за перевод средств по крайней мере на время агрессии россии против Украины как в одностороннем, так и в двустороннем порядке;
- раскрытие общих размеров комиссий за перевод средств, в том числе комиссий, применяемых к обменным курсам евро или гривны, установленным ЕЦБ и Нацбанком;
- направление усилий на сохранение доступности услуг по переводу средств через сеть агентов и последующая их цифровизация.
Кто может воспользоваться преимуществами
Услуги по переводу средств будут предоставляться как украинской диаспоре и вынужденным переселенцам из Украины, которые покинули свои дома, спасаясь от войны за границей, так и каждому желающему поддержать украинцев и перевести средства в Украину.
Снижение стоимости денежных переводов в Украину обеспечит значительную экономию средств для отправителей и станет эффективным вкладом в расширение помощи украинскому народу,
– отметил заместитель Председателя Национального банка Украины Алексей Шабан.
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Кстати, несмотря на войну, платежная инфраструктура в Украине продолжает работать стабильно. Получить переводы в Украине можно с использованием всех доступных способов: через международные системы перевода средств, с карты на карту, через SWIFT по номеру IBAN.
В целом, по предварительным оценкам Национального банка, за январь – июль 2022 года в Украину было перечислено 7,6 миллиарда долларов. Несмотря на войну, это всего на 5,7% меньше, чем за аналогичный период "довоенного" года.