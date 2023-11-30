Виплати підвищать не всім: у кого зростуть пенсії з 1 січня

Під час затвердження бюджету, уряд акцентував на тому, що у 2024 році необхідно збільшити соціальні виплати. Окремо говорили про реформування пенсійної системи в Україні.

Кому збільшать пенсії з 1 січня

Значна кількість пенсіонерів не отримає підвищення виплат з початку 2024 року. Однак, є і ті, кому їх збільшать одразу, йдеться про осіб, які мають мінімальну пенсію.

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З 1 січня 2024 року зросте мінімальний прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність. Виплати збільшаться з 2 093 гривень до 2 361 гривні, тобто на 268 гривень. Відповідно мінімальна пенсія, яку отримуватимуть українці становитиме 2 361 гривню, максимальна – 23 610 гривень.

Індексація усіх пенсійних виплат відбуватиметься з 1 березня 2023 року. Саме тоді зростуть пенсії більшості осіб. Є і ті, чиї виплати знизяться, йдеться переважно про колишніх чиновників.

Який розмір пенсій в Україні зараз

Середній розмір пенсії в Україні у 2023 році становить 5 350 гривень. При цьому, є і ті пенсіонери, які отримують менш як 2 000 гривень, згідно зі статистикою ПФУ, таких – 0,6% від загальної кількості. Які пенсії отримують інші: