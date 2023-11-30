Виплати підвищать не всім: у кого зростуть пенсії з 1 січня
Джерело:ПФУ
Під час затвердження бюджету, уряд акцентував на тому, що у 2024 році необхідно збільшити соціальні виплати. Окремо говорили про реформування пенсійної системи в Україні.
Кому збільшать пенсії з 1 січня
Значна кількість пенсіонерів не отримає підвищення виплат з початку 2024 року. Однак, є і ті, кому їх збільшать одразу, йдеться про осіб, які мають мінімальну пенсію.
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З 1 січня 2024 року зросте мінімальний прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність. Виплати збільшаться з 2 093 гривень до 2 361 гривні, тобто на 268 гривень. Відповідно мінімальна пенсія, яку отримуватимуть українці становитиме 2 361 гривню, максимальна – 23 610 гривень.
Індексація усіх пенсійних виплат відбуватиметься з 1 березня 2023 року. Саме тоді зростуть пенсії більшості осіб. Є і ті, чиї виплати знизяться, йдеться переважно про колишніх чиновників.
Який розмір пенсій в Україні зараз
Середній розмір пенсії в Україні у 2023 році становить 5 350 гривень. При цьому, є і ті пенсіонери, які отримують менш як 2 000 гривень, згідно зі статистикою ПФУ, таких – 0,6% від загальної кількості. Які пенсії отримують інші:
- 29,5% громадян мають виплати від 2 001 до 3 000 гривень.
- 23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень.
- 21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень.
- 15% – від 4 001 до 5 000 гривень.
- 10,4% – більш як 10 000 гривень.