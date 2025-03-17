Пенсії для працюючих пенсіонерів зростуть: коли українці зможуть отримати ці кошти
- У квітні 2025 року в Україні проведуть перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, які мають 24 місяці страхового стажу або працювали два роки після попереднього перерахунку.
- Збільшені пенсійні виплати очікуються у червні 2025 року після надходження даних про сплату єдиного внеску за I квартал 2025 року.
У квітні 2025 року в Україні проведуть перерахунок пенсій. Цього разу йтиметься про пенсіонерів, які продовжують працювати.
Кому перерахують пенсії у квітні
Збільшені виплати вони отримають приблизно у червні, повідомляє 24 Канал з посиланням на частину четверту статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
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Так з 1 квітня 2025 року пенсії автоматично перерахують виплати таким пенсіонерам:
- після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати, а на 1 березня 2025 року набули 24 місяці страхового стажу;
- працювали менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки.
Пенсія може обчислюватись із заробітку, з урахуванням якого обчислено пенсію при її призначенні чи попередньому перерахунку. Також може враховуватися заробіток, який людина одержувала, працюючи після призначення чи попереднього перерахунку пенсії.
Що ще враховують при перерахунку?
Якщо на 1 березня 2025 року набуто не менше як 24 місяці страхового стажу, то перерахунок здійснюється з урахуванням страхового стажу.
Зверніть увагу! Зарплата для обчислення пенсії не змінюється.
Коли українці отримають підвищені пенсії
Водночас перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за I квартал 2025 року. Зокрема строк подачі звітів триватиме до 10 травня.
Тому пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці, близько червня.
Важливо! Виплати будуть надані одразу за 3 місяці.