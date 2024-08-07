Зростання серпневої пенсії: кого чекає збільшення на 500 гривень
7 серпня 2024, 12:50Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Пенсії українців можуть зростати з декількох причин. Зокрема, через індексацію, перерахунок та нарахування доплат.
У кого зросте пенсія
У серпні деякі пенсіонери отримають надбавку за віком. За умови, що ці особи відповідають визначеним вимогам.
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Надбавка за віком надається якщо пенсіонер:
- старше 70 років;
- отримує пенсію за віком;
- має загальну щомісячну пенсійну виплату (з урахуванням усіх доплат) менш як 10 340,35 гривні.
Яка ця надбавка зараз
Надбавка за віком залежить від віку пенсіонера. З часом ця доплата зростає. Який розмір такої надбавки зараз:
- особи від 70 до 74 років включно можуть отримати надбавку у розмірі 300 гривень;
- пенсіонери від 75 до 79 років включно мають доплату уже 456 гривень;
- громадяни старше 80 років отримують надбавку 570 гривень.