Коли зростуть виплати працюючих пенсіонерів
Джерело:ПФУ
Деякі пенсіонери продовжують працювати, попри вихід на пенсію. Такі особи мають право на спеціальну надбавку.
Коли збільшаться пенсії
З 1 квітня розпочався перерахунок виплат працюючих пенсіонерів. Однак, надбавки до пенсії будуть впроваджені уже у червні.
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Перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року (строк подачі звітів – до 10 травня). Тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці,
– йдеться у повідомленні ПФУ.
Кому нададуть таку надбавку
Вказана надбавка надається особам, які набули щонайменше 24 місяці стажу після останнього перерахунку. За основу беруться дані станом на 1 березня 2024 року.
З 1 квітня пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення/попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки,
– уточнюють у ПФУ.
Зараз доплата за кожен рік стажу складає 23,61 гривні. Тобто, мінімальна місячна надбавка, яку отримає пенсіонер становитиме 47,22 гривні.