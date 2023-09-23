Зростання пенсій у 2024 році: як збільшаться виплати українців

Пенсійні виплати українців зростатимуть. У бюджеті на 2024 рік уже заплановане збільшення видатків на соціальні потреби, зокрема і на пенсію.

Зростання пенсій у 2024 році

Наступна індексація виплат має відбутися у березні 2023 року. Після цього середній розмір пенсії зросте до 6 тисяч гривень. Замміністра Дарина Марчак пояснила як відбуватиметься процес перерахунку виплат, передає 24 Канал.

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Дарина Марчак Перша заступниця міністра соціальної політики Індексація пенсій має відбуватися щороку з 1 березня. Але у час повномасштабної війни існує значна кількість ризиків для державних фінансів. Попри це з 1 березня 2024 року маємо провести індексацію.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно розповів про створення системи пенсійних балів. Завдяки цьому нововведенню, розмір пенсій має бути відрегульований.

Середня пенсія в Україні у 2023 році становить 5 311 гривень.

Попри те, що індексація виплат буде у березні, розмір мінімальної пенсії зростатиме з 1 січня 2024 року. Сума підвищення буде 268 гривень. Тобто мінімальна пенсія складатиме 2 361 гривні.

Розмір пенсій в Україні у 2023 році

Розмір мінімальної пенсії прямо залежить від суми прожиткового мінімуму, у 2024 році він становитиме – 2 920 гривень.

Мінімальні пенсійні виплати для українців – 2 093 гривень для осіб, що продовжують працювати. Проте, є і ті, хто без надбавок отримує менше. Згідно зі статистикою ПФУ, українці мають такі пенсії: