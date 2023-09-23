Зростання пенсій у 2024 році
Наступна індексація виплат має відбутися у березні 2023 року. Після цього середній розмір пенсії зросте до 6 тисяч гривень. Замміністра Дарина Марчак пояснила як відбуватиметься процес перерахунку виплат, передає 24 Канал.
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Індексація пенсій має відбуватися щороку з 1 березня. Але у час повномасштабної війни існує значна кількість ризиків для державних фінансів. Попри це з 1 березня 2024 року маємо провести індексацію.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно розповів про створення системи пенсійних балів. Завдяки цьому нововведенню, розмір пенсій має бути відрегульований.
Попри те, що індексація виплат буде у березні, розмір мінімальної пенсії зростатиме з 1 січня 2024 року. Сума підвищення буде 268 гривень. Тобто мінімальна пенсія складатиме 2 361 гривні.
Розмір пенсій в Україні у 2023 році
Мінімальні пенсійні виплати для українців – 2 093 гривень для осіб, що продовжують працювати. Проте, є і ті, хто без надбавок отримує менше. Згідно зі статистикою ПФУ, українці мають такі пенсії:
- 0, 6% пенсіонерів отримують виплати до 2 000 гривень.
- 29, 5% – від 2 001 до 3 000 гривень.
- 21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень.
- 15% – від 4 001 до 5 000 гривень.
- 23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень.
- 10,4% – понад 10 000 гривень.