Нова індексація пенсій: як зростуть виплати у 2024 році

У бюджеті на наступний рік заплановане масштабне підвищення соцвиплат. Йдеться як про прожитковий мінімум, так і про пенсію.

Як збільшать пенсії у 2024 році

З 1 січня 2024 року зростуть мінімальні пенсійні виплати з 2 093 гривень до 2 361 гривні. Індексація усіх пенсій планується у березні. На вчасність проведення перерахунку впливає ситуація на фронті.

Читайте також Грошова допомога 50 тисяч гривень: хто може отримати

Наскільки зросте більшість виплат, невідомо. Однак, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у 2024 році середня пенсія сягне 6 тисяч гривень. Для порівняння, зараз цей показник 5 350 гривень.

Є і ті, у кого виплати знизяться. Йдеться про чиновників, які отримують необґрунтовано великі пенсії.

Розмір пенсій у 2023 році

Зараз в Україні 10,5 мільйона громадян, які отримують пенсії. На розмір їхніх виплат впливає значна кількість факторів, зокрема, загальний стаж, рід діяльності, зарплата, і навіть місце проживання.

Найбільші пенсії – понад 10 000 гривень – мають усього 10,4% пенсіонерів. Розмір інших виплат зараз такий: