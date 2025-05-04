4 травня, 11:32
У кого з пенсіонерів зросте пенсія на більш як 500 гривень у травні
Основні тези
- Пенсіонери старше 70 років можуть отримати доплату за віком, якщо їх загальномісячна пенсійна виплата менш як 10 340,35 гривні.
- Доплата становить 300 гривень для пенсіонерів 70-74 років, 456 гривень для 75-79 років, і 570 гривень для старше 80 років.
Частина пенсіонерів набуде право на отримання спеціальної доплати за віком уже у травні цього року. Така виплата надається лише за певних умов.
Хто має право на доплату за віком
Доплату за віком можуть отримати пенсіонери старше 70 років, повідомляє 24 Канал з посиланням Пенсійний фонд.
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Також вимогами для отримання цієї доплати є те, що:
- особа отримує пенсію за віком;
- має загальномісячну пенсійну виплату (тобто з урахуванням усіх надбавок та доплат) менш як 10 340,35 гривні.
Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до цієї кількості днів,
– повідомляє Пенсійний фонд.
Зверніть увагу! Ця доплата додається до пенсії автоматично.
Який розмір доплати за віком буде з травня
У травні розмір доплати за віком не змінився:
- пенсіонери від 70 до 74 років включно будуть отримувати – 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- старше 80 років – 570 гривень.