У кого з пенсіонерів зросте пенсія на більш як 500 гривень у травні

Частина пенсіонерів набуде право на отримання спеціальної доплати за віком уже у травні цього року. Така виплата надається лише за певних умов.

Хто має право на доплату за віком

Доплату за віком можуть отримати пенсіонери старше 70 років, повідомляє 24 Канал з посиланням Пенсійний фонд.

Читайте також Які гривневі депозити принесуть значний дохід зараз

Також вимогами для отримання цієї доплати є те, що:

особа отримує пенсію за віком;

має загальномісячну пенсійну виплату (тобто з урахуванням усіх надбавок та доплат) менш як 10 340,35 гривні.

Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до цієї кількості днів,

– повідомляє Пенсійний фонд.

Зверніть увагу! Ця доплата додається до пенсії автоматично.

Який розмір доплати за віком буде з травня

У травні розмір доплати за віком не змінився: