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Економіка Соцвиплати У кого з пенсіонерів зросте пенсія на більш як 500 гривень у травні
4 травня, 11:32
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У кого з пенсіонерів зросте пенсія на більш як 500 гривень у травні

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Пенсіонери старше 70 років можуть отримати доплату за віком, якщо їх загальномісячна пенсійна виплата менш як 10 340,35 гривні.
  • Доплата становить 300 гривень для пенсіонерів 70-74 років, 456 гривень для 75-79 років, і 570 гривень для старше 80 років.

Частина пенсіонерів набуде право на отримання спеціальної доплати за віком уже у травні цього року. Така виплата надається лише за певних умов.

Хто має право на доплату за віком

Доплату за віком можуть отримати пенсіонери старше 70 років, повідомляє 24 Канал з посиланням Пенсійний фонд.

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Також вимогами для отримання цієї доплати є те, що:

  • особа отримує пенсію за віком;
  • має загальномісячну пенсійну виплату (тобто з урахуванням усіх надбавок та доплат) менш як 10 340,35 гривні.

Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до цієї кількості днів,
– повідомляє Пенсійний фонд.

Зверніть увагу! Ця доплата додається до пенсії автоматично.

Який розмір доплати за віком буде з травня

У травні розмір доплати за віком не змінився:

  • пенсіонери від 70 до 74 років включно будуть отримувати – 300 гривень;
  • від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
  • старше 80 років – 570 гривень.