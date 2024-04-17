Зростання пенсій у травні: кому з пенсіонерів чекати на збільшення виплат
Джерело:ПФУ
Виплати деяких пенсіонерів зростуть у травні. Йдеться, зокрема, про осіб, які досягнуть певного віку.
Чому зростають пенсії у травні
На травень не заплановано індексації або перерахунку пенсійних виплат. Однак, підвищення пенсій однаково відбудеться.
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Зокрема, зростуть виплати пенсіонерів старше 70 років. Це відбудеться завдяки нарахуванню надбавок за віком. Зараз ці доплати такі:
- особам від 70 до 74 років включно надають 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.
Надбавка за віком нараховується пенсіонеру автоматично. Головною умовою є те, що пенсійна виплата особи менша за 10 340,35 гривні.
Хто може отримати доплату тисячу гривень
Доплата у розмірі 944 гривні надається пенсіонерам, які мають погіршений стан здоров'я і через це не можуть самостійно за собою доглядати. Для отримання такої надбавки потрібно звернутися у ПФУ. До заяви обов'язково потрібно додати документи, що підтверджують потребу.
Щоб отримати таку доплату, особа має відповідати таким критеріям:
- бути старше 80 років;
- проживати на самоті і потребувати стороннього догляду (від соціальних працівників);
- отримувати пенсію за віком.