Зростання пенсій: у кого збільшаться виплати з 1 квітня
Джерело:Мінсоцполітики
У березні відбулася масштабна пенсійна індексація. Виплати деяких пенсіонерів стали більшими на 1 500 гривень.
Як зміняться пенсії у квітні
Мінімальна зарплата з 1 квітня зросте до 8 тисяч гривень. Зараз цей показник – 7 100 гривень.
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Зростання мінімальної зарплати вплине на пенсії громадян, які старше 65 років і при цьому вони набули повний страховий стаж. Зараз гарантована пенсійна виплата цих осіб – 2 840 гривень. А от з 1 квітня вона буде уже 3 200 гривень.Зверніть увагу! Відповідно до чинного законодавства, мінімальна пенсія цих громадян не може бути меншою за 40% від визначеної в Україні мінімальної зарплати.
У кого ще зростуть пенсії
В Україні є спеціальні надбавки до пенсії. Деякі з цих доплат додаються до пенсійних виплат автоматично, для оформлення інших необхідно звернутися до ПФУ самостійно.
У квітні надбавку отримають пенсіонери від 70 років. Зараз розмір цієї доплати такий:
- громадяни від 70 до 74 років включно мають надбавку у розмірі 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно мають 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.