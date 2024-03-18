Как изменятся пенсии в апреле
Минимальная зарплата с 1 апреля вырастет до 8 тысяч гривен. Сейчас этот показатель – 7 100 гривен.
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Рост минимальной зарплаты повлияет на пенсии граждан, которые старше 65 лет и при этом они приобрели полный страховой стаж. Сейчас гарантированная пенсионная выплата этих лиц – 2 840 гривен. А вот с 1 апреля она будет уже 3 200 гривен.
У кого еще вырастут пенсии
В Украине есть специальные надбавки к пенсии. Некоторые из этих доплат добавляются к пенсионным выплатам автоматически, для оформления других необходимо обратиться в ПФУ самостоятельно.
В апреле надбавку получат пенсионеры от 70 лет. Сейчас размер этой доплаты такой:
- граждане от 70 до 74 лет включительно имеют надбавку в размере 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно имеют 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.