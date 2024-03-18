Як зміняться пенсії у квітні

Мінімальна зарплата з 1 квітня зросте до 8 тисяч гривень. Зараз цей показник – 7 100 гривень.

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Зростання мінімальної зарплати вплине на пенсії громадян, які старше 65 років і при цьому вони набули повний страховий стаж. Зараз гарантована пенсійна виплата цих осіб – 2 840 гривень. А от з 1 квітня вона буде уже 3 200 гривень.

Зверніть увагу! Відповідно до чинного законодавства, мінімальна пенсія цих громадян не може бути меншою за 40% від визначеної в Україні мінімальної зарплати.

У кого ще зростуть пенсії

В Україні є спеціальні надбавки до пенсії. Деякі з цих доплат додаються до пенсійних виплат автоматично, для оформлення інших необхідно звернутися до ПФУ самостійно.

У квітні надбавку отримають пенсіонери від 70 років. Зараз розмір цієї доплати такий: