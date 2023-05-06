Додатково 7 000 гривень до пенсії: кому підвищать виплати

Окрім солідарної та потенційної накопичувальної пенсій в Україні існує ще один вид виплат для пенсіонерів. Дехто може отримати понад 7 тисяч додаткових коштів.

Як отримати додаткові кошти до пенсії

Йдеться про меценатську пенсію, яка діє в Україні ще з 2022 року. Її суть полягає в тому, що будь-яка особа, яка хоче допомогти пенсіонеру сплачує певну суму на окремий рахунок ПФУ.

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Наприклад, якщо ви перерахуєте на спеціальний рахунок 10 тисяч гривень, то 7 тисяч гривень піде одержувачу, а решту розподілять між іншими пенсіонерами. Усе відбувається у відсотковому співвідношенні 70 до 30.

Зробити таку пожертву може будь-хто для будь-кого.

Нагадаємо! Щороку в Україні збільшуються вимоги для страхового стажу на 12 місяців. Тобто, якщо зараз, щоб вийти на пенсію у 60 років потрібно мати 30 років стажу, то у 2028 потрібно буде 35 років.

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