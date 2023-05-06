Как получить дополнительные средства к пенсии

Речь идет о меценатской пенсии, действующей в Украине еще с 2022 года. Ее суть заключается в том, что любое лицо, желающее помочь пенсионеру, платит определенную сумму на отдельный счет ПФУ.

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Например, если вы перечислите на специальный счет 10 тысяч гривен, то 7 тысяч гривен уйдет получателю, а остальное распределят между другими пенсионерами. Все происходит в процентном соотношении 70 к 30.

Совершить такое пожертвование может любой желающий для кого угодно.

Напомним! Каждый год в Украине увеличиваются требования для страхового стажа на 12 месяцев. То есть, если сейчас, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь 30 лет стажа, то в 2028 году потребуется 35 лет.

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