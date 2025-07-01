На 20% більша пенсія: у кого з пенсіонерів може так зрости виплата
- Жителі гірських населених пунктів можуть отримати пенсію з надбавкою 20%.
- ВРУ розглядає законопроєкт, що може змінити правила надання гірської доплати.
Жителі гірських населених пунктів можуть отримати збільшену пенсію. Щобільше, вказані громадяни мають право на підвищені державні соцвиплати. Зокрема, йдеться про стипендію.
Яка надбавка за проживання у гірській місцевості
Надбавка за проживання у гірській місцевості зараз – 20%, повідомляє 24 Канал з посиланням на закон "Про статус гірських населених пунктів".
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Потрібно зауважити, що, якщо населений пункт не знаходиться на схилах, а у підніжжя, він не вважається гірським. Відповідно, його жителі не мають право на таку доплату.
Зверніть увагу! Перелік населених пунктів, які відносяться до гірських, затверджено постановою Кабміну №647 від 11 серпня 1995 року.
Як уряд хоче змінити гірську доплату
Зараз на розгляді ВРУ перебуває законопроєкт, що має змінити правила надання цієї доплати. Які нововведення можуть ввести:
- ці пільги хочуть поширити і на ВПО;
- право на доплату матимуть лише особи з низькими доходами;
- ці населені пункти будуть визначатись не тільки за географічним принципом, а і за соціально-економічним.
Важливо! У 2025 році нарахування цієї доплати взагалі зупинено.