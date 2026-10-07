Українцям збільшать пенсії після 65 років: кого стосується підвищення

Держава передбачила спеціальні механізми підтримки для громадян поважного віку, які дозволяють збільшити щомісячні надходження. Проте для отримання цих бонусів необхідно відповідати кільком чітким критеріям.

На скільки зросте пенсія після 65 років

Українські пенсіонери, які досягли 65-річного віку, мають законне право на перерахунок та збільшення своїх виплат. Головною вимогою для цього є наявність повного страхового стажу та відсутність офіційного працевлаштування, про що повідомляє ПФУ.

Для чоловіків повний стаж складає 35 років, а для жінок – 30 років. Якщо ці умови виконані, мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється на рівні 40% від мінімальної заробітної плати.

Оскільки зараз мінімалка становить 8 647 гривень, базовий пенсійний мінімум для цієї категорії фіксується на рівні 3 458,80 гривні.

Для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі 40% від мінімальної заробітної плати, але не менше за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність,

– вказують у Пенсійному фонді.

Водночас завдяки березневій індексації реальна мінімальна виплата при повному стажі у 65 років не може бути меншою за 4 213 гривень.

Скільки доплатять українцям після 70 років

Наступний етап фінансової підтримки настає, коли людина перетинає 70-річний рубіж. Ця вікова доплата нараховується абсолютно автоматично, тому йти до відділень ПФУ та писати заяви не потрібно.

Розмір надбавки чітко прив'язаний до віку:

від 70 до 74 років пенсіонери отримують додатково 300 гривень;

з 75 по 79 років сума зростає до 456 гривень;

після 80 років держава доплачує 570 гривень.

Важливий нюанс для вашого гаманця: щоб отримати ці гроші, загальна щомісячна пенсія не повинна перевищувати ліміт у 10 340,35 гривні. Також варто знати, що у перший місяць після дня народження надбавку нарахують пропорційно кількості днів, що залишилися до кінця місяця.

Тобто, якщо день народження 20 числа, виплата надійде лише за 10 днів.

Які рішення щодо пенсіонерів ухвалювалися раніше?

Система соціального захисту постійно адаптується до економічних викликів. Нагадаємо, як вже повідомлялося, жінки після 60 років також можуть розраховувати на додаткові виплати, зокрема за понаднормовий стаж понад 30 років. За кожен такий рік ПФУ доплачує 1% від базового розміру пенсії.

Крім того, українці зберігають право на свої виплати навіть у разі переїзду. Як зазначають у ПФУ, пенсіонери можуть вільно виїжджати за кордон, і сам факт перебування в іншій країні не означає скасування пенсії.