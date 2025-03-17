Що потрібно зробити, аби збільшити пенсію

Готуватися до пенсії потрібно завчасно. Зокрема, необхідно своєчасно прорахувати яким буде розмір ваших майбутніх виплат, щоб, за потребою, вжити певні заходи.

Як збільшити розмір пенсії

Ці поради підійдуть чинним працівникам, які не планують виходити на пенсію найближчим часом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Зверніть увагу! Розмір пенсії залежить від обсягу єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Розмір вашої пенсії напряму залежить від обсягу єдиного внеску, який щомісяця сплачується з вашої заробітної плати. Чим більший внесок, і чим довше ви його сплачуєте – тим вищою буде ваша пенсія після досягнення пенсійного віку,

– зазначає Мінсоцполітики.

Що допоможе збільшити пенсію: