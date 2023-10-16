Для деяких українців тариф на електроенергію з 1 листопада зросте

Уряд обіцяв не збільшувати тарифи до кінця опалювального сезону. Попри це, занепад енергетичного сектору змушує компанії здійснювати неочікувані реформи.

Кому підвищать тарифи

Підвищення стосуватимуться саме непобутових споживачів, оскільки, відповідно до рішення НКРЕКП, ці тарифи переглядаються щомісяця. Зростання очікується з 1 листопада 2023 року.

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Ціни зміняться саме для малих непобутових споживачів, які під'єднані до таких мереж:

ПАТ "Укрзалізниця": якщо йдеться про 1 клас напруги – 668,96 гривні, 2 клас – 843,45 гривні.

ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі": 1 клас напруги – 638,61 гривні, 2 клас – 704,87 гривні.

ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі": 1 клас напруги – 661,58 гривні, 2 клас – 704,87 гривні.

Коли зростуть тарифи для інших споживачів

Компанії мають право на дострокове розірвання договору, якщо їх не влаштовують нові тарифи.

Міністр Герман Галущенко каже, що про те аби підвищувати тариф для побутових споживачів, не йдеться, повідомляє 24 Канал. Принаймні до кінця опалювального сезону, споживачі платитимуть 2,64 гривні за кіловат-годину.