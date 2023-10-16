Кому повысят тарифы

Повышения будут касаться именно небытовых потребителей, поскольку, согласно решению НКРЭКУ, эти тарифы пересматриваются ежемесячно. Рост ожидается с 1 ноября 2023 года.

Читайте также Как получить скидку на газ и платить меньше

Цены изменятся именно для малых небытовых потребителей, подключенных к следующим сетям:

ПАО "Укрзализныця": если речь идет об 1 классе напряжения – 668,96 гривны, 2 класс – 843,45 гривны.

ЧАО "ДТЭК Киевские электросети": 1 класс напряжения – 638,61 гривны, 2 класс – 704,87 гривны.

ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети": 1 класс напряжения – 661,58 гривны, 2 класс – 704,87 гривны.

Обратите внимание! Компании имеют право на досрочное расторжение договора, если их не устраивают новые тарифы.

Когда вырастут тарифы для других потребителей

Министр Герман Галущенко говорит, что о том, чтобы повышать тариф для бытовых потребителей, речь не идет, сообщает 24 Канал. По крайней мере, до конца отопительного сезона, потребители будут платить 2,64 гривны за киловатт-час.