Кому підвищать тарифи
Підвищення стосуватимуться саме непобутових споживачів, оскільки, відповідно до рішення НКРЕКП, ці тарифи переглядаються щомісяця. Зростання очікується з 1 листопада 2023 року.
Читайте також Як отримати знижку на газ й платити менше
Ціни зміняться саме для малих непобутових споживачів, які під'єднані до таких мереж:
- ПАТ "Укрзалізниця": якщо йдеться про 1 клас напруги – 668,96 гривні, 2 клас – 843,45 гривні.
- ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі": 1 клас напруги – 638,61 гривні, 2 клас – 704,87 гривні.
- ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі": 1 клас напруги – 661,58 гривні, 2 клас – 704,87 гривні.
Коли зростуть тарифи для інших споживачів
Міністр Герман Галущенко каже, що про те аби підвищувати тариф для побутових споживачів, не йдеться, повідомляє 24 Канал. Принаймні до кінця опалювального сезону, споживачі платитимуть 2,64 гривні за кіловат-годину.
Ми продовжуватимемо дію ПСО до кінця опалювального сезону. Тому питання підвищення тарифів навіть не обговорюється.
Ціну на електроенергію вдається зберегти саме завдяки політиці регуляторів. Станом на зараз, різницю між реальним тарифом і тою вартістю, яку платять споживачі, оплачують компанії, які обслуговують українців.