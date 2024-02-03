У кого зростуть пенсії у лютому: інформація від ПФУ
Джерело:ПФУ
Протягом січня збільшились деякі пенсії, це пов'язано зі зростанням мінімальних виплат, зокрема зарплати та прожиткового мінімуму. У лютому також відбуватиметься підвищення.
У кого зростуть пенсії у лютому
Зростання пенсій у лютому пов'язане з досяганням пенсіонерами певного віку. Зараз ПФУ надає надбавки до пенсійних виплат, зокрема вікові.
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Розмір вікових надбавок такий:
- для пенсіонерів від 70 до 74 років включно – 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.
Ця надбавка нараховується автоматично у місяць, коли пенсіонер досягає певного віку. Вона додається до пенсії.
Які ще надбавки доступні для пенсіонерів
Пенсійні виплати можна збільшити завдяки іншим надбавкам. Зараз для пенсіонерів доступні такі доплати:
- За дітей
Якщо пенсіонер самостійно виховує дитину, він може оформити щомісячну допомогу у розмірі 150 гривень. Для цього потрібно звернутися у ПФУ з підтверджувальними документами.
- За додатковий стаж
Ця доплата розраховується індивідуально, вона рівна 1% від визначеної пенсії за кожен рік понаднормового трудового стажу. Однак, ця сума не може бути більшою за аналогічний відсоток від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
- За особливих умов
Пенсіонери можуть оформити спеціальну доплату, якщо вони мають особливі потреби. Підставами для отримання цієї надбавки є:
- особа старше 80 років;
- пенсіонер отримує вікові виплати;
- людина проживає самостійно і не має близьких родичів, які можуть її доглядати;
- відповідно до рішення лікарів, громадянин потребує стороннього догляду за станом здоров'я.
Розмір цієї надбавки складає 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто зараз вона становить уже 944,4 гривні.Нагадаємо! З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність зріс з 2 093 до 2 361 гривні.