У кого зростуть пенсії у лютому

Зростання пенсій у лютому пов'язане з досяганням пенсіонерами певного віку. Зараз ПФУ надає надбавки до пенсійних виплат, зокрема вікові.

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Розмір вікових надбавок такий:

  • для пенсіонерів від 70 до 74 років включно – 300 гривень;
  • від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
  • від 80 років – 570 гривень.

Ця надбавка нараховується автоматично у місяць, коли пенсіонер досягає певного віку. Вона додається до пенсії.

Які ще надбавки доступні для пенсіонерів

Пенсійні виплати можна збільшити завдяки іншим надбавкам. Зараз для пенсіонерів доступні такі доплати:

  • За дітей

Якщо пенсіонер самостійно виховує дитину, він може оформити щомісячну допомогу у розмірі 150 гривень. Для цього потрібно звернутися у ПФУ з підтверджувальними документами.

  • За додатковий стаж

Ця доплата розраховується індивідуально, вона рівна 1% від визначеної пенсії за кожен рік понаднормового трудового стажу. Однак, ця сума не може бути більшою за аналогічний відсоток від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

  • За особливих умов

Пенсіонери можуть оформити спеціальну доплату, якщо вони мають особливі потреби. Підставами для отримання цієї надбавки є:

  • особа старше 80 років;
  • пенсіонер отримує вікові виплати;
  • людина проживає самостійно і не має близьких родичів, які можуть її доглядати;
  • відповідно до рішення лікарів, громадянин потребує стороннього догляду за станом здоров'я.

Розмір цієї надбавки складає 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто зараз вона становить уже 944,4 гривні.