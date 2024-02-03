У кого зростуть пенсії у лютому

Зростання пенсій у лютому пов'язане з досяганням пенсіонерами певного віку. Зараз ПФУ надає надбавки до пенсійних виплат, зокрема вікові.

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Розмір вікових надбавок такий:

для пенсіонерів від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Ця надбавка нараховується автоматично у місяць, коли пенсіонер досягає певного віку. Вона додається до пенсії.

Які ще надбавки доступні для пенсіонерів

Пенсійні виплати можна збільшити завдяки іншим надбавкам. Зараз для пенсіонерів доступні такі доплати:

За дітей

Якщо пенсіонер самостійно виховує дитину, він може оформити щомісячну допомогу у розмірі 150 гривень. Для цього потрібно звернутися у ПФУ з підтверджувальними документами.

За додатковий стаж

Ця доплата розраховується індивідуально, вона рівна 1% від визначеної пенсії за кожен рік понаднормового трудового стажу. Однак, ця сума не може бути більшою за аналогічний відсоток від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

За особливих умов

Пенсіонери можуть оформити спеціальну доплату, якщо вони мають особливі потреби. Підставами для отримання цієї надбавки є:

особа старше 80 років;

пенсіонер отримує вікові виплати;

людина проживає самостійно і не має близьких родичів, які можуть її доглядати;

відповідно до рішення лікарів, громадянин потребує стороннього догляду за станом здоров'я.

Розмір цієї надбавки складає 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто зараз вона становить уже 944,4 гривні.

Нагадаємо! З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність зріс з 2 093 до 2 361 гривні.