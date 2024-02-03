У кого вырастут пенсии в феврале

Рост пенсий в феврале связан с достижением пенсионерами определенного возраста. Сейчас ПФУ предоставляет надбавки к пенсионным выплатам, в частности, возрастные.

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Размер возрастных надбавок такой:

для пенсионеров от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Эта надбавка начисляется автоматически в месяц, когда пенсионер достигает определенного возраста. Она добавляется к пенсии.

Какие еще надбавки доступны для пенсионеров

Пенсионные выплаты можно увеличить благодаря другим надбавкам. Сейчас для пенсионеров доступны такие доплаты:

За детей

Если пенсионер самостоятельно воспитывает ребенка, он может оформить ежемесячное пособие в размере 150 гривен. Для этого нужно обратиться в ПФУ с подтверждающими документами.

За дополнительный стаж

Эта доплата рассчитывается индивидуально, она равна 1% от определенной пенсии за каждый год сверхнормативного трудового стажа. Однако эта сумма не может быть больше аналогичного процента от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

При особых потребностях

Пенсионеры могут оформить специальную доплату, если они имеют особые потребности. Основаниями для получения этой надбавки являются:

лицо старше 80 лет;

пенсионер получает возрастные выплаты;

человек проживает самостоятельно и не имеет близких родственников, которые могут за ним ухаживать;

в соответствии с решением врачей, гражданин нуждается в постороннем уходе по состоянию здоровья.

Размер этой надбавки равен 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. То есть сейчас она составляет уже 944,4 гривны.

Напомним! С 1 января 2024 года прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, вырос с 2 093 до 2 361 гривны.