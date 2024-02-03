У кого вырастут пенсии в феврале
Рост пенсий в феврале связан с достижением пенсионерами определенного возраста. Сейчас ПФУ предоставляет надбавки к пенсионным выплатам, в частности, возрастные.
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Размер возрастных надбавок такой:
- для пенсионеров от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.
Эта надбавка начисляется автоматически в месяц, когда пенсионер достигает определенного возраста. Она добавляется к пенсии.
Какие еще надбавки доступны для пенсионеров
Пенсионные выплаты можно увеличить благодаря другим надбавкам. Сейчас для пенсионеров доступны такие доплаты:
- За детей
Если пенсионер самостоятельно воспитывает ребенка, он может оформить ежемесячное пособие в размере 150 гривен. Для этого нужно обратиться в ПФУ с подтверждающими документами.
- За дополнительный стаж
Эта доплата рассчитывается индивидуально, она равна 1% от определенной пенсии за каждый год сверхнормативного трудового стажа. Однако эта сумма не может быть больше аналогичного процента от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
- При особых потребностях
Пенсионеры могут оформить специальную доплату, если они имеют особые потребности. Основаниями для получения этой надбавки являются:
- лицо старше 80 лет;
- пенсионер получает возрастные выплаты;
- человек проживает самостоятельно и не имеет близких родственников, которые могут за ним ухаживать;
- в соответствии с решением врачей, гражданин нуждается в постороннем уходе по состоянию здоровья.
Размер этой надбавки равен 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. То есть сейчас она составляет уже 944,4 гривны.