У кого вырастут пенсии в феврале

Рост пенсий в феврале связан с достижением пенсионерами определенного возраста. Сейчас ПФУ предоставляет надбавки к пенсионным выплатам, в частности, возрастные.

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Размер возрастных надбавок такой:

  • для пенсионеров от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;
  • от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
  • от 80 лет – 570 гривен.

Эта надбавка начисляется автоматически в месяц, когда пенсионер достигает определенного возраста. Она добавляется к пенсии.

Какие еще надбавки доступны для пенсионеров

Пенсионные выплаты можно увеличить благодаря другим надбавкам. Сейчас для пенсионеров доступны такие доплаты:

  • За детей

Если пенсионер самостоятельно воспитывает ребенка, он может оформить ежемесячное пособие в размере 150 гривен. Для этого нужно обратиться в ПФУ с подтверждающими документами.

  • За дополнительный стаж

Эта доплата рассчитывается индивидуально, она равна 1% от определенной пенсии за каждый год сверхнормативного трудового стажа. Однако эта сумма не может быть больше аналогичного процента от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

  • При особых потребностях

Пенсионеры могут оформить специальную доплату, если они имеют особые потребности. Основаниями для получения этой надбавки являются:

  • лицо старше 80 лет;
  • пенсионер получает возрастные выплаты;
  • человек проживает самостоятельно и не имеет близких родственников, которые могут за ним ухаживать;
  • в соответствии с решением врачей, гражданин нуждается в постороннем уходе по состоянию здоровья.

Размер этой надбавки равен 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. То есть сейчас она составляет уже 944,4 гривны.