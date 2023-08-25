Як зросли зарплати українців з початку повномасштабного вторгнення
25 серпня 2023, 12:35Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Попри інфляцію та значні економічні проблеми в Україні зросли зарплати. З початку 2023 року ці виплати збільшилися на суму понад 3 тисячі гривень.
Які зарплати в українців зараз
Середній рівень зарплати вираховується відповідно до індивідуальних показників – розміру офіційних виплат. Згідно зі статистикою, заробітна плата українців поступово зростає.
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У ПФУ затвердили розмір середньої зарплати у II кварталі 2023 року. З початку повномасштабного вторгнення середній рівень заробітної плати значно зріс.
За перші пів року 2023 року середній рівень зарплати склав:
- 12 644,98 гривні – січень;
- 12 794,11 гривні – лютий;
- 13 423,28 гривні – березень;
- 13 626,02 гривень – квітень;
- 14 109,64 гривні – травень;
- 16 012,38 гривні – червень.
Річна інфляція у червні склала – 12,8%. Тобто реальна заробітна плата збільшилась загалом на 2%.Для порівняння, у 2022 році середній розмір виплат становив – 13 376,21 гривні. У 2021 – 12 993,56 гривні.