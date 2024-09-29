Чи зміниться мінімальна пенсія для українців у жовтні

З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для непрацездатних осіб сягнув 2 361 гривню. Відповідно і мінімальна пенсія зросла до цього значення.

Як зміниться мінімальна пенсія у жовтні

Мінімальна пенсія у жовтні не зростатиме. Востаннє ця виплата збільшувалась у березні цього року, внаслідок проведення індексації, повідомляє ПФУ.

Читайте також ЄБРР погіршив прогноз щодо економічного зростання України на 2025 рік

Після цього підвищення мінімальна пенсія стала така: