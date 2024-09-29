Как изменится минимальная пенсия в октябре
Минимальная пенсия в октябре не будет расти. Последний раз эта выплата увеличивалась в марте этого года, в результате проведения индексации, сообщает ПФУ.
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После этого повышения минимальная пенсия стала такой:
- минимальную выплату 2 725 гривен могут получать пенсионеры, которые не работают (независимо от количества стажа);
- 2 980 гривен смогут получить лица в возрасте до 70 лет при условии приобретения полного стажа 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно);
- 3 240 гривен предоставляется пенсионерам в возрасте от 70 до 80 лет, которые имеют полный страховой стаж 30/35 лет;
- 3 370 гривен – людям от 65 лет, которые не работают и имеют полный стаж 30/35 лет;
- 3 370 гривен – от 80 лет, которые имеют страховой стаж 20/25 лет.