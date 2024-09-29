Как изменится минимальная пенсия в октябре

Минимальная пенсия в октябре не будет расти. Последний раз эта выплата увеличивалась в марте этого года, в результате проведения индексации, сообщает ПФУ.

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После этого повышения минимальная пенсия стала такой: