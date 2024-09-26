Почему прогноз по Украине ухудшился

Прогноз на 2024 год оставлен на уровне 3,0%, но на 2025 год он снижен с 6% до 4,7%, сообщает ЕБРР в отчете "Региональные экономические перспективы".

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Реальный ВВП Украины во втором квартале этого года вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, а в годовом измерении – на 3,7%.

Заметьте! В первом квартале 2024 года украинская экономика выросла на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако во втором квартале темпы роста замедлились из-за дефицита энергогенерации и повышенных цен на импортную электроэнергию.

ЕБРР отметил, что краткосрочные прогнозы экономического роста для Украины все еще сопровождаются высоким уровнем неопределенности.

Перспективы экспорта Украины улучшились благодаря открытию экспортного коридора вдоль побережья Черного моря.

Кстати! Это частично уменьшило неопределенность, связанную с войной, по безопасности использования Черного моря для вывоза значительных объемов сельскохозяйственной продукции и других грузов, включая металлы и руду.

Какие прогнозы по другим странам

В целом, в регионах, охваченных ЕБРР, ожидается рост на уровне 2,8% в 2024 году (снижение на 0,2 процентного пункта по сравнению с майским прогнозом) и 3,5% в 2025 году (снижение на 0,1 процентного пункта).

Это обусловлено замедлением экономической активности в Центральной Азии, а также стагнацией в горнодобывающем секторе Казахстана и Узбекистана.

Обратите внимание! На экономику стран юго-восточной части ЕС негативно повлияли пересмотры прогнозов для более развитых европейских государств, в то время, как регион Южного и Восточного Средиземноморья страдает от последствий конфликта в секторе Газы и значительных засух.