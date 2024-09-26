Чому прогноз щодо України погіршився

Прогноз на 2024 рік залишено на рівні 3,0%, але на 2025 рік він знижений з 6% до 4,7%, повідомляє ЄБРР у звіті "Регіональні економічні перспективи".

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Реальний ВВП України у другому кварталі цього року зріс на 0,2% у порівнянні з попереднім кварталом, а в річному вимірі – на 3,7%.

Зауважте! У першому кварталі 2024 року українська економіка зросла на 6,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Однак у другому кварталі темпи зростання сповільнилися через дефіцит енергогенерації та підвищені ціни на імпортну електроенергію.

ЄБРР відзначив, що короткострокові прогнози економічного зростання для України все ще супроводжуються високим рівнем невизначеності.

Перспективи експорту України покращилися завдяки відкриттю експортного коридору вздовж узбережжя Чорного моря.

До речі! Це частково зменшило невизначеність, пов'язану з війною, щодо безпеки використання Чорного моря для вивозу значних обсягів сільськогосподарської продукції та інших вантажів, включаючи метали та руду.

Які прогнози щодо інших країн

В цілому, у регіонах, охоплених ЄБРР, очікується зростання на рівні 2,8% у 2024 році (зниження на 0,2 процентного пункту в порівнянні з травневим прогнозом) та 3,5% у 2025 році (зниження на 0,1 процентного пункту).

Це зумовлено уповільненням економічної активності в Центральній Азії, а також стагнацією в гірничодобувному секторі Казахстану та Узбекистану.

Зауважте! На економіку країн південно-східної частини ЄС негативно вплинули перегляди прогнозів для більш розвинутих європейських держав, у той час, як регіон Південного та Східного Середземномор’я страждає від наслідків конфлікту в секторі Гази та значних посух.